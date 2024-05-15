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ABD'de kritik enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de kritik enflasyon rakamları açıklandı
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda ise yüzde 3,4 yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon, nisan ayında yıllık bazda yüzde 3,4 artış kaydetti.

Mart ayında yıllık artış yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşirken, nisan ayına yönelik piyasanın artış beklentisi de yüzde 3,4 seviyesinde ölçülmüştü.

Öte yandan tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti. Piyasanın veriye ilişkin beklentisi ise yüzde 0,4 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 3,6 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti de aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,6 olarak belirlenmişti.

ABD'de üretici enflasyonu (ÜFE) ise dün açıklanan verilere göre nisanda aylık yüzde 0,3'lük ortalama beklentiye karşılık yüzde 0,5 artış kaydetmişti. Martta yaşanan artış ise yüzde 0,2 seviyesinde ölçülmüştü.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi yükselmişti

New York Fed’in nisan ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nde ise tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yükseldiği görülmüştü.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, nisanda 0,3 puan artışla yüzde 3,3 olmuştu. Böylece tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi, aynı dönemde yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düşerken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e yükselmişti.

Etiketler abd tüketici fiyat endeksi enflasyon
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