Çocukların kavgası cinayetle bitti
Eskişehir'de 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı R.E.O.'yu (17) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi 75'nci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. H.C.T. ile husumet yaşadığı R.E.O. arasında tartışma çıktı. H.C.T., bıçakla O.'yı yaraladı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan O., kurtarılamadı. Kaçan şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
DHA
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