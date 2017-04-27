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  1. 27 Nisan 2017 20:15

Çocuklarının cansız bedenini sokakta buldular

Çocuklarının cansız bedenini sabah yol kenarında buldular.

Çocuklarının cansız bedenini sokakta buldular
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Yalova'da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.  Gencin ailesi, gece meydana gelen kazada hayatını kaybeden çocuklarının cesedini  sabah yol kenarında buldu.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 77 DK 857 plakalı otomobil,  gece geç saatlerde Adnan Menderes Mahallesi'nden Hacı Mehmet köyü istikametine  giderken yaya Osman Yazıcı'ya (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki  bahçeye savrulan Yazıcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ise hasar görüp  arızalanan otomobilini olay yerinde bırakıp kaçtı.

Sabah saatlerinde Yazıcı çifti, çocuklarının cesedini yol kenarında  buldu. Yazıcı'nın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yalova  Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Baba Rıdvan Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece telefonla  konuştuğu oğlunun dün 23.00 sularında Yalova merkezdeki işinden çıktığını ve eve  gelmek üzere olduğunu söylediğini anlattı.

O saatten sonra oğlundan haber alamadığını dile getiren Yazıcı, "Oğlum  evimizin 700-800 metre ilerisindeki TOKİ konutlarından eve doğru geldiğini  söylemişti. Ama bir türlü eve gelemedi. Aradım telefonu cevap vermedi. Dışarı  çıktık, ileride hasarlı bir araç duruyordu. Çevredekilere 'Bu aracın hali ne?'  diye sorduğumda benimle kavga ettiler. Meğer oğluma çarpmışlar,  söylemiyorlarmış." diye konuştu.

Bunun üzerine gece jandarmaya haber verdiklerini ve ekiplerle arama  çalışması başlattıklarını ancak olumlu sonuç elde edemediklerini anlatan baba  Yazıcı, "Sabah erkenden yine çocuğumuzu aramaya çıktık. Oğlumun cesedini evin  yakınında yol kenarında bahçede otların içinde bulduk." dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

kaza , sokak , cansız beden , çocuk