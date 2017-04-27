Çok sayıda terörist öldürüldü !

Tunceli'de Kızılmescit ve Aliboğazı bölgesinde dün gece başlatılan ve halen devam operasyonlarda şu ana kadar 8'i ölü, 1’i yaralı 16 terörist ele geçirildi. Ele geçirilen teröristlerin sözde grup liderliğini bir kadın teröristin yaptığı belirlenirken, yetkililer çatışmaya giren 7 kişilik terörist grubun, çatışma sırasında bir anda silahlarını bırakarak teslim olmak istediğini belirtmesine rağmen, silahlı başka bir grubun teslim olan gruba ateş açmaya başladığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesi Kızılmescit ve Aliboğazı bölgesinde dün gece yarısı bir grup terörist gece görüş kabiliyetine sahip insansız hava araçları (İHA) tarafından tespit edildi. Bunun üzerine bölge havadan uçaklarla bombalandı. Bu sırada Jandarma Özel Harekat timleri de helikopterlerle Kızılmescit bölgesine sevk edildi.

Tunceli Valiliği ilk açıklamasında hava harekatında 7 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi. Bölgeye indirilen JÖH’ler, bugün sabah erken saatlerden itibaren karadan operasyonu sürdürdü. Operasyonda ilk önce 1 teröristin yerini tespit eden timler, onu ölü olarak silahı ile birlikte ele geçirdi. Operasyonun devamında bir mağarada gizlenen teröristleri belirleyen timler, planlı bir operasyon yaptı. Yapılan operasyonda teröristlerden 1’i yaralı olmak üzere 8 teröristi ise sağ olarak ele geçirildi.

Ele geçirilen teröristlerin sözde grup liderliğini bir kadın teröristin yaptığı, yaralı ve sağ yakalanan 8 teröristten bazılarının kadın olduğu öğrenildi.

Dün geceden itibaren bölgede yapılan hava ve kara harekatında 8’i ölü toplam 16 teröristin ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan ikinci açıklamada, "Tunceli Aliboğazı Bölgesinde BTÖ’ne yönelik 27 Nisan 2017 tarihinde başlatılan operasyonda saat 11.00 sıralarında Aliboğazı grubuna mensup bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmıştır. Temas sonucu 1 terörist ölü olarak, 1 terörist ağır yaralı, olarak ele geçirilmiş, 7 terörist ise teslim olmuştur. İlimize bağlı Pülümür ilçesi Kızılmescit Bölgesinde 26 Nisan 2017 tarihinde terörist unsurlara karşı icra edilen hava harekatı neticesinde 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sonuç olarak ilimizde yapılan operasyonlarda toplamda,8 terörist ölü, 1 terörist yaralı olarak ele geçirilmiş, 7 terörist ise teslim olmuştur"denildi.

TESLİM OLMAK İSTEYEN GRUBA BAŞKA GRUP ATEŞ AÇTI

Askeri yetkililer, Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yer alan Aliboğazı bölgesinde bugün sabah yaşanan ve 1’i ölü, 1’i yaralı ve 7 PKK’lının da teslim olduğu operasyon ile ilgili ilginç bir bilgi paylaştı.

Yetkililer, çatışmaya giren 7 kişilik terörist grubun, çatışma sırasında bir anda silahlarını bırakarak teslim olmak istediğini belirtmesine rağmen, silahlı başka bir grubun da teslim olan gruba ateş açmaya başladığını söyledi. Bunun üzerine güvenlik güçlerinin de silahla teslim olan gruba ateş açmak isteyen terörist gruba silahla karşılık vererek, 7 PKK’lının silahlarıyla birlikte teslim olmasını sağladığını belirtti.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Şırnak, Mardin, Muş ve Bitlis’te yapılan arazi aramalarında el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.



Genelkurmay Başkanlığı 26-27 Nisan tarihlerinde meydana gelen olaylar hakkında bilgi paylaştı. Genelkurmay Başkanlığından alınan bilgiye göre, Irak kuzeyi Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile imha edilirken, bölücü terör örgütü mensubu 8 terörist etkisiz hale getirildi.



Tunceli Pülümür’de yapılan hava destekli operasyonda, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile imha edilirken, bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi.



Ayrıca operasyonlar kapsamında; Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde tespit edilen bir mağara içerisinde 2 bin metre kablo, 1 kilogram C-4 patlayıcı, 10 kilogram amonyum nitrat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Mardin’in Derik ilçesinde, 20 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanmış 1 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi, 6 adet tüp ve çok miktarda gıda maddesi ele geçirildi.



Muş Hasköy’de tespit edilen sığınak içerisinde 1 adet akü, 4 adet tüp ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



Bitlis Tatvan’da yapılan arazi aramasında, 2 ton amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış 19 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Bitlis Güroymak’ta yapılan arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde 120 kilogram amonyum nitrat ve çok miktarda gıda maddesi ele geçirildi.