Çorum'da kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğu 43 gün sonra Ankara'da bulundu

Çorum’da, Mehmet ve Sultan E. çiftinin kızları C.E., 7 Ocak günü çarşıya gitmek üzere evden çıktı, ancak kendisinden haber alınamadı.

13 yaşındaki kızın ailesinin, durumu polise bildirmesine üzerine polislerin yaptığı araştırmada, C.E.'nin Ankara’da bir adreste olduğu tespit edildi. Çorum ve Ankara polisinin ortaklaşa düzenlediği baskında C.E. bir evde bulundu.



Kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen 8 kişi ise gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.