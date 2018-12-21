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  4. 21 Aralık 2018 07:44

D-100'de feci kaza ! Otomobili iterken facia yaşandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 karayolunda arazılanan otomobili 3 kişi iterek yol kenarına yanaştırmak istedi. Ancak aynı yönden gelen bir aracın, arıza yapan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

D-100'de feci kaza ! Otomobili iterken facia yaşandı
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Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 MJ 820 plakalı otomobil, D-100 karayolu Muallimköy mevkisinde arıza yapması nedeniyle durdu. Bunun üzerine araçta bulunan Suriye uyruklu 4 kişiden 3'ü otomobili güvenli bölgeye yanaştırmak istedi. 

Bu sırada, aynı yönden gelen, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 ADR 99 plakalı otomobil, arıza yapan otomobile çarptı. 

Kazada, Suriye uyruklu Mustafa Hüseyin Nevvaf (18) olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bekleyen bir kadın ve aracı güvenli bölgeye yanaştırmak isteyen 2 kişi ile diğer otomobil sürücüsü yaralandı. 

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Nevvaf'ın cesedi de incelemelerin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA

kocaeli , gebze , trafik kazası
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