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Damat dehşet saçtı: Eşini ve babasını katletti

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Bolu’da bir kişi tartıştığı eşi ve 65 yaşındaki kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30’da Sağlık Mahallesi Songül Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir eşiyle aralarının iyi olmadığı öğrenilen S.Z., evde eşiyle tartıştı.

Bolu’da bir kişi tartıştığı eşi ve 65 yaşındaki kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Evde bulunan bıçakla S.Z. (36), eşi M.Z. (35) ve kayınpederi T.D.’i (65) bıçakladı. Karısı ve kayınpederini bıçaklayan Zengin olay yerinden kaçtı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu’da bir kişi tartıştığı eşi ve 65 yaşındaki kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kayınpeder T.D. olay yerinde hayatını kaybetti. Bıçaklı tartışmada ağır yaralanan M.Z. ise ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bolu’da bir kişi tartıştığı eşi ve 65 yaşındaki kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

2 kişinin ölümüne neden olan damat, polis ekiplerinin takibi neticesinde kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Etiketler damat kayınpeder kadın cinayeti eşini öldürdü
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