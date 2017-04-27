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  1. 27 Nisan 2017 21:51

''Darbeciler büyük şok yaşadı''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimiyle ilgili devam eden davada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

''Darbeciler büyük şok yaşadı''
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü  sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki  polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın  yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, tanık olarak dinlenen Sefa Toskar, darbecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otelde olmadığını öğrenince büyük şok yaşadığını anlattı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda görülen davanın  ikinci duruşmasının dördüncü gününde mahkeme heyeti suikast girişiminde saldırıya  uğrayan Marmaris Grand Yazıcı Club Turban Otelde stajyer güvenlik görevlisi  olarak çalışan Sefa Toskar'ı tanık olarak dinledi.

Toskar, ifadesinde, 15 Temmuz gecesi saat 23.00 sıralarında otelde bir  hareketlilik olduğunu ve otelin boşaltılmaya başlandığını bildirdi.

"Helikopter üzerimize ateş ediyordu"

15 Temmuz gecesi saat 02.00 civarında ışıkları kapalı bir helikopterin  bulunduğu yerin üzerinde dolaşmaya başladığını anlatan Toskar, "Bu arada biz  televizyonlardan darbe girişimi olduğunu takip ediyorduk. Ancak neler yaşandığını  tam olarak bilmiyorduk. Saat 02.00'yi geçtikten sonra bir helikopter tarafından  üzerimize ateş açılmaya başlandı. Yanımıza düşen mermilerin sesini duyuyorduk. Bu olay yaşandığında Cumhurbaşkanımızın otelden ayrıldığını duymuştuk." dedi.

"Cumhurbaşkanının yerini soruyorlardı"

Helikopterin ateş açmasının ardından bir çatışma başladığını, koruma  polislerinden birinin kendisini otelde bir odaya götürdüğünü anlatan Toskar, "Ben  içerideyken dışarıda çatışma yaşanıyordu. Gelen sesleri duyuyordum. Gelen kişiler  dışarıdaki polislere Cumhurbaşkanımızın yerini soruyorlardı. Toplantı odasının  bulunduğu yere birden ateş açtılar. Benim bulunduğum yer burasıydı. 'Çık dışarı'  diye bağırdılar. Birkaç defa daha tekrarladılar. Kapıyı kırarak içeri girdiler.  Kapının kırılmasıyla ellerimi kaldırıp çıktım." dedi.

İçeri giren kişinin kendisine yumruk atarak yere yatırdığını ve  plastik kelepçe taktığını belirten Toskar, bu kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve  kendisine hakaret içeren sözler sarf ederek başına silah dayadığını ifade etti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ORADA OLMADIĞINI ÖĞRENİNCE ŞOK YAŞADILAR"

Darbecilerin, oteldeki görevlileri ve polisleri bir alanda topladığını  vurgulayan Toskar, şunları kaydetti:

"Bunlardan koruma polisine 'Cumhurbaşkanı nerede?' diye sordu ve o da  'bilmiyorum' deyince ayağıyla kafasına bastırarak tekrar sordu. O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki saat önce İstanbul'a gittiğini söyledi.  Bu arada bir helikopter yanaştı ve darbeci askerler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın orada olmadığını öğrenince helikoptere doğru koşmaya başladılar. Bu arada herkes şoktaydı. İlk grup gidip çatışma bittiğinde ambulans geldi. Ben sağlık ekibini çatışmanın yaşandığı yere götürdüm. Yaralıya müdahale etmeye  başladılar. Yarım saat sonra ise 3 helikopter daha geldi. Gelen helikopterlerin  hepsi bulunduğumuz yere sürekli ateş açtı. Sabah 05.00'e kadar da bu çatışma  devam etti."

Toskar, çatışmanın yaşandığı yere götürdüğü sağlık ekiplerinin uzun  süre şehit Mehmet Çetin'e müdahale ettiğini anlattı.

Kendisine yönelik eylemi gerçekleştiren kişileri yüzleri kapalı olduğu  için teşhis edemediğine değinen Toskar, bu kişilerden şikayetçi olduğunu ve  davaya katılmak istediğini dile getirdi.

Toskar'ın ifadesi sonrası oturuma öğle arası verildi.

AA

helikopter , suikast girişimi , erdoğan , darbe girişimi