Davulcular çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da yer kavgası nedeniyle sahur vaktinde silahla çatışan davulculardan Serdar Parlak hayatını kaybetti, 2 davulcu da yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aralarında davulcuların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Merkez Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi 132’nci sokakta dün gece sahur vakti silah sesleri yükseldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Ramazan davulcusu Serdar Parlak aracını park ettiği sırada bir grubun silahlı saldırısına uğradı.

Parlak’ın da karşılık vermesi sonucu grupla kısa süreli çatışma çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve polise bildirirken, yaşanan çatışmada yaralanan 3 kişi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Serdar Parlak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybett

BÖLGE KAVGASI

Olayı araştıran polis görgü tanıklarının ifadesine başvururken, olay yerinde sepetli iki motosiklette başka kişilere ait davul buldu. Polis, olayın davulculuk yapan kişiler arasında çıkan husumetten kaynaklı olduğunu değerlendirerek bu yönde çalışmasını genişletti.

Yapılan araştırmada, Serdar Parlak’ın aynı zamanda akrabası olan davulcularla davul çaldıkları bölgeler nedeniyle husumetli olduğunu belirlendi. Polis, olayla ilgisi bulunduğu değerlendirilen aralarında davulcuların da olduğu 11 kişiyi gözaltına alırken 2 silah ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar kriminal incelemeye gönderilirken gözaltındaki 11 kişinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ndeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.