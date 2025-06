Dayı-yeğenin miras kavgası cinayetle bitti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kişi, miras meselesi yüzünden tartıştığı dayısını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 06.00 sıralarında kırsal Sınırteke Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.G. (63), kendisine ait mısır tarlasında yeğeni O.K. (32) ile iddiaya göre miras meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada O.K., dayısı G.'yi bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Ş.G.'nin cansız bedeni otopsi için Aydın Adnan Menderes Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. O.K., kısa sürede saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan O.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.

DHA