Dayılarına kurşun yağdırmıştı! Kan donduran cinayet kamerada

Afyonkarahisar'da önceki gün işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Cinayet zanlısının iki dayısına tüfekle ateş ettiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay saat önceki gün 16.00 sıralarında Merkez Erenler Mahallesi’nde meydana gelmişti. Zanlı E.S., aralarında husumet bulunan dayıları İ. ve K.K. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S., yanında getirdiği pompalı tüfekle dayılarına ateş açmıştı. Saçmaların isabet ettiği K.K. sol omuz, İ.K. ise karnının sol tarafı ve sol elinden vurulmuştu. İ.K. olay yerinde yaşamını yitirmişti. Yaralanan K.K., ambulansla hastaneye götürülmüştü.



Olayın üzerinden geçen 2 günün ardından bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, E.S., elindeki tüfekle dayısına ateş edeceği esnada yere düşüyor. Etrafındaki kalabalık onu engellemek istese de başarılı olamadığı görülüyor. Yerden kalkan E.S.’nin önüne diğer dayısı İ.K. geliyor ama o esnada tüfek bir anda ateş alıyor ve İ.K. boynundan vurulup olduğu yere yığılıyor. Olay sonrasında iki yaralının yerde yattığı ve E.S.’nin yanlarından yürüyüp olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.





İHA