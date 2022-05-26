DEAŞ'ın yeni lideri İstanbul'da yakalandı

DEAŞ terör örgütünün yeni lideri olduğu duyurulan Ebu Hasan el-Kureyşi'nin İstanbul'da yakalandığı öne sürüldü

OdaTv'den Toygun Atilla'nın haberine göre, operasyon İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yönetirken DEAŞ lideri, hem Terörle Mücadele hem de Milli İstihbarat Teşkilatından DEAŞ uzmanı bir ekip tarafından sorgulanmaya başlandığı belirtildi.

DEAŞ liderinin yakalanmasının ayrıntılarını ise önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacağı öğrenildi.

2014'te halifeliğini ilan eden Irak Şam İslam Devleti (DEAŞ) lideri Ebubekir el Bağdadi, Ekim 2019'da İdlib'deki bir ABD baskınında öldürüldü.

Örgütün sonraki lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi oldu.

Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi önceki lider el-Bağdadi ile aynı sonu yaşadı. 3 Şubat 2022'de İdlib'deki bir ABD operasyonunda öldürüldü.

DEAŞ bu operasyonu doğrularken, yaptığı açıklamada örgütün yeni liderinin Kureyş kabilesinden olduğu iddia edilen Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi olduğunu açıklamıştı.

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