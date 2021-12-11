  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Dehşete düşüren olay: Annesini boynunu kırarak öldürdü

Dehşete düşüren olay: Annesini boynunu kırarak öldürdü

Dehşete düşüren olay: Annesini boynunu kırarak öldürdü

Kayseri'nin Talas ilçesindeki evinde ölü bulunan 81 yaşındaki Fatma S.'nin ölümü polis ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, önceki gün Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi Efekent Siteleri'nde meydana geldi. Özlem S., polisi arayıp, birlikte yaşadığı annesi Fatma S.’ü hareketsiz bulduğunu belirterek yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Fatma S.’ün öldüğünü belirledi. S.’ün cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede, Fatma S.'ün boynunun kırılarak öldüğü tespit edilince kızı Özlem S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adliyeye sevk edildi 

Psikolojik ilaçlar kullandığı iddia edilen ve yapılan sorgusunda hiçbir şeyden haberinin olmadığını söyleyen Özlem S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Fatma S. ise dün kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Etiketler anne dehşet boyun
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Akar: ''Tank Palet Fabrikası satılmadı, devredildi''
Selin Ciğerci'nin 13 milyon TL'lik oyuncağı
Dolar kuru için çılgın tahmin: ''15-20 TL bile komik rakamlar olacak''
Gözaltında mı, ev hapsinde mi derken... İsmail Saymaz, Sedat Peker ile ilgili son bilgiyi paylaştı
Yağış sele dönüştü, İzmir'de esnaf isyan etti!
TSK'dan subay ve astsubayların cinsel hayatı için yeni düzenleme
O da reytinglere yenildi... Ekranlara veda ediyor
Emeklileri kandırıyorlar! Banka promosyonunda ''zam'' oyunu
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın paylaştığı kasadan servet çıktı
Beşiktaş'ta 2 ayrılık daha...