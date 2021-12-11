Dehşete düşüren olay: Annesini boynunu kırarak öldürdü

Kayseri'nin Talas ilçesindeki evinde ölü bulunan 81 yaşındaki Fatma S.'nin ölümü polis ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, önceki gün Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi Efekent Siteleri'nde meydana geldi. Özlem S., polisi arayıp, birlikte yaşadığı annesi Fatma S.’ü hareketsiz bulduğunu belirterek yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Fatma S.’ün öldüğünü belirledi. S.’ün cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yapılan incelemede, Fatma S.'ün boynunun kırılarak öldüğü tespit edilince kızı Özlem S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adliyeye sevk edildi

Psikolojik ilaçlar kullandığı iddia edilen ve yapılan sorgusunda hiçbir şeyden haberinin olmadığını söyleyen Özlem S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatma S. ise dün kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.