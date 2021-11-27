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  4. Dehşete düşüren olay! Üst geçitten atladı, kazaya neden oldu

Dehşete düşüren olay! Üst geçitten atladı, kazaya neden oldu

Dehşete düşüren olay! Üst geçitten atladı, kazaya neden oldu

İzmit’te, D-100 karayolu üzerindeki üst geçitten atlayan Mustafa Ü. (21) hayatını kaybetti. Mustafa Ü.'ye çarpmamak için aniden fren yapan TIR’a ise arkadan gelen kamyon çarptı.

D- 100 karayolu İzmit Halkevi mevkisinde bugün saat 07.30 sıralarında üst geçide çıkan Mustafa Ü., kendisini aşağı bıraktı. Bu sırada yoldan geçen TIR'ın şoförü Turan Keskin, Mustafa Ü.’ye çarpmamak için aniden fren yaptı. Arkadan gelen, sürücüsü öğrenilemeyen kamyon ise TIR’a çarptı.

 İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Mustafa Ü.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüleri ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 karayolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Etiketler kaza yol üst geçit
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