Demir çelik fabrikasında korkutan patlama

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, demir çelik fabrikasında demir eritme kazanının patlaması sonucu 1 işçi yaralandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi organize sanayi bölgesindeki bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikadaki izabe tesislerinde bulunan demir eritme kazanı patladı. Kazanın yakınlarında bulunan işçi K.D. patlamanın etkisiyle yaralandı. Çevredeki işçilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralanan D.’yi fabrikadan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen D., tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA