Demir Yumruk operasyonunda şoke eden ''Kuran'' ayrıntısı

Kamuyu 25 milyar TL zarara uğrattıkları tespit edilen suç örgütlerine yönelik düzenlenen Demir Yumruk operasyonunda zanlıların şifreli konuşmalı deşifre edildi. Cirolu çeke Kur'an demişler...

Türkiye günlerdir, aralarında suç örgütü lideri Erol Evcil'in de bulunduğu birçok ismin tutuklandığı ve dudak uçuklatan miktarlarda paranın ele geçirildiği 'Demir Yumruk' operasyonunu konuşuyor! Soruşturma sürerken suç örgütünün kullandığı şifreli konuşmalar da deşifre oldu. Şüphelilerin, "Kasanın üzerinde Kur'an var, onu bana getir" şeklindeki konuşması polislerin dinlemesine takıldı. İşte operasyonun tüm ayrıntıları ve yeni gelişmeler...

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenlendi. Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda suç örgütü liderleri Erol Eşrefolu (Evcil), Hüseyin E. ve Melih K.'ın da bulunduğu 328 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin E. ve Melih K. ile birlikte 29 şüpheli tutuklandı, 68 şüpheli hakkında konutu terk etmeme adli kontrolü uygulandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 507 milyon 31 bin 525 TL para ve mücevher ile 1 özel jet, 261 gayrimenkul ve taşınmaz, 32 lüks araca ve 4 TIR dolusu evrak ile dokümana el konuldu, 39 şirkete kayyum atandı.

Soruşturma kapsamında dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan suç örgütü lideri Melih K. hakkında, 2019 yılında yine benzer suç kapsamında paravan şirketler üzerinden sahte fatura keserek, devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle vergi incelemesi başlatıldığı ancak yeterli delil bulanamadığı belirtildi. Kardeşi Alican K. ile 2019'da bu vergi incelemesi nedeniyle aralarının bozulduğu, Alican K.’ın ağabeyi Melih K.’ın grubundan ayrılarak kendi grubunu oluşturduğu ve yeni bir başlangıç yaparak soyadını 'C.' olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Alican K. (C.) emniyette verdiği ifadesinde, ağabeyi Melih K.’ın yaptığı usulsüz işlerden dolayı kendisiyle kavga ederek ayrıldığını, ağabeyi ve bu işlerle bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü ancak tutuklananlar arasında yer aldı.

Melih K. grubundaki şüphelilerin, işledikleri suçu gizlemek amacıyla kurdukları paravan şirketlerin kaşelerini çeklerin arkasına bastıkları tespit edildi. Bu yöntemi de vergi müfettişlerinin incelemesine yakalanmamak için yaptıkları öğrenildi. Telefon konuşmalarında ise polis dinlemesine takılmamak için 'cirolu çek'ler için 'Kur'an' şifresini kullandıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, "Kasanın üzerinde Kur'an var, onu bana getir" konuşmaları, polis dinlemesine takıldı.

Öte yandan İskenderun’da kaldığı rezidansta kaçmaya çalışırken polis ekiplerinin yaptığı baskınla yakalanan ve tutuklanan suç örgütü lideri Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da daha önce cezaevine girip çıktığı için soyadını ‘Eşrefoğlu’ olarak değiştirerek yeni başlangıç yapmak istediği belirtildi.

SAHTE FATURALARLA 25 MİLYAR LİRA ZARAR

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran'da düzenlenen "Demir Yumruk" operasyonunda, Erol Evcil'in de aralarında olduğu 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da, Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, 10 şüpheli ise "yurt dışı yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 6 Temmuz'da adliyeye sevk edilen 42 kişiden ise 10'u tutuklanmış, 32 kişi adli kontrolle bırakılmıştı.