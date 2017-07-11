Deniz yatağı ile Yunanistan'a geçmeye çalıştı

Bodrum'dan deniz yatağı ile yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmek isterken açık denize sürüklenen Suriyeli 32 yaşındaki Muhallim Salem, Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Suriyeli Muhallim Salem, geçen 9 Temmuz'da saat 04.00 sıralarında, Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmek için Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nden deniz yatağı ile denize açıldı. Giyeceklerini de deniz yatağının üzerine koyan Salem, akıntı ve rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra açık denize sürüklendi. Aynı gün saat 08.00 sıralarında devriye görevi yapan Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Salem'i farkedip kurtardı. Uzun süre suda kalan, bitkin haldeki Salem karaya çıkarılıp, tedavisi için ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Tedaviye alınan Salem'in durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.