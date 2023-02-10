Deprem bölgesi için canlı yayında çirkin provokasyon

Hatay’daki yardımların gecikmesinden bahseden Alman spiker, Türk Hükümeti’nin Alevi vatandaşların yoğunlukta bulunduğu Hatay’a müdahalede bilerek geciktiği iddiasını yayına taşıdı.

Türkiye üzerindeki enkazı kaldırmaya çalışırken, burada yaşananları ülkesine aktaran Alman basınında da tepki çeken bir haber yayınlandı.

Hatay’a müdahale edilmesinde yaşanan gecikmeyi anlatan Alman spiker, iktidarın ‘Alevi vatandaşların yoğunlukta olduğu bölgelere yardımları bilerek geciktirdiği’ yorumunun yapıldığını öne sürdü.