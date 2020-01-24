Depremde öldüren korku: Balkondan atladılar!

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır’da paniğe neden olurken, Çüngüş ilçesine bağlı Gökçe Ferit köyünde bazı evlerde hasar olduğu bildirildi. Diyarbakır merkezde yaşanan panik ile bazı vatandaşların kendilerini balkonlardan aşağı atarak yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sırasındaki panik anları kameralara yansırken deprem nedeniyle Çüngüş ilçesine bağlı Gökçe Ferit köyünde ise bazı evlerde hasar olduğu bildirildi.

Diyarbakır merkez de evde depreme yakalanan vatandaşlar ise panik halinden kendilerini dışarı atarken bazı vatandaşlar ise korkuyla kendilerini balkonlardan atarak yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılırken, Çüngüş ilçesine ise AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MARDİN'DE DE BÜYÜK PANİK

Deprem Mardin’de de hissedildi. Bir iş yerinde depreme yakalanan vatandaşlar panikle dışarı çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesi 6.8 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Deprem Mardin’in Kızıltepe ilçesinde de hissedildi. Bir iş yerinde deprem anında vatandaşlar panikle sokağa koştu. Edinilen bilgilere göre Mardin ve ilçelerinde can ve mal kaybı yaşanmadı.