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Derede bulunan çuvaldan ceset çıktı

Derede bulunan çuvaldan ceset çıktı
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Kastamonu'nun merkeze bağlı Ahlat köyünde derede çuvala koyulmuş erkek cesedi bulundu.

Kastamonu'nun merkeze bağlı Ahlat köyünde tarlasındaki otları biçmek için dün evinden ayrılan S.D.'den (57) haber alamayan yakınları akşam saatlerinde jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

ERKEK CESEDİ BULUNDU
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde kan izlerine rastlayan jandarma ekipleri, köyden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki ormanlık alanda dereye atılmış çuval içinde erkek cesedi buldu.

Cesedin çuvala konularak sürüklendiğini tespit eden jandarma, kan izlerinin köy sakinlerinden B.Ç.'nin samanlığına kadar gittiğini belirledi.

Samanlıkta da kan izleri bulan ekipler, D.'nin samanlıkta öldürüldükten sonra çuvala konulup bulunduğu dereye atıldığını tespit etti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili B.Ç. ile eşi B.Ç. ve oğulları Ü.Ç. gözaltına alındı. D.'nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA

Etiketler kastamonu dere çuval ceset
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