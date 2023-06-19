Derin dondurucudan aile boyu kadın cinayeti çıktı!

İzmir'de dün bir evin derin dondurucusunda bulunan 4 cansız bedenle ilgili soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Cesetlerin anne ve iki kızı ile kızlardan birinin sevgilisine ait olduğu tespit edildi. Katil zanlısı ise öldürülen kadının sevgilisi çıktı...

İzmir Bayraklı'dan dün korkunç bir cinayet haberi geldi. İlçeye bağlı Adalet Mahallesi'nde ihbar üzerine girilen 3 katlı bir evde hepsi Türkmenistan uyruklu G.H., L.H. ve L.K. adlı 3 kadının cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulundu.

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramalarda R.N. isimli bir erkeğin cesedinin ise buzdolabında olduğu tespit edildi. Bulunan cesetlerin anne ve iki kızına ait olduğu, buzdolabındaki erkek cesedinin ise aynı evde yaşayan kızlardan birinin erkek arkadaşına ait olduğu belirtildi.

Yeni Asır'dan Fatih Şenol'un haberine göre katil zanlısı olduğu tespit edilen ve Çeşme'de çalıştığı belirtilen Türkmenistan uyruklu kişi ise olay sonrası kaçtığı Çeşme'de yakalandı. Katil zanlısının öldürdüğü anne ile sevgili olduğu belirtilirken katledilen kişilerin de olay öncesi ilaçlı içecekle uyutulduğu öğrenildi.