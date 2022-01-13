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Dev kayalar yola düştü, araçlar mahsur kaldı

Dev kayalar yola düştü, araçlar mahsur kaldı

Hakkari’nin Şemdinli-Derecik karayolunda, yoğun yağışlardan dolayı dev kayaların yola düşmesi sonucu birçok araç mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Şemdinli-Derecik karayolunda meydana geldi. Yoğun yağışlardan dolayı Şemdinli-Derecik karayoluna dağlardan kopan dev kayalar düştü. Yolda seyir halinde olan sürücüler dev kayaların düşmesi sonucu mahsur kaldı. İlk olarak kendi imkanlarıyla yol kenarını açan sürücüler, daha sonra ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yol ortasındaki dev kayaları kaldırdı.

Taksicilik yapan Cafer Atalay adlı sürücü, "Yolcumu bıraktım Derecik’e ve ardında Yüksekova’ya dönmek için yola çıktım. Şemdinli’ye 20 kilometre kala dev kayalar yola düşmüştü, bir süre mahsur kaldık. Kendi imkanlarımızla yolu kısmen açtık daha sonra ekiplerin gelmesiyle yol tamamen açıldı" dedi.

Etiketler hakkari kaya
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