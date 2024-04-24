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Devlet hastanesinde yangın paniği

Devlet hastanesinde yangın paniği
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Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi'nde poliklinik olarak kullanılan 3 konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde İskenderun Devlet Hastanesi’nin B Bloku'nda poliklinik olarak kullanılan 3 konteynerde çıktı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında hasarın meydana geldiği hastanenin bahçesine yerleştirilen konteynerler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangında içerisinde kimsenin olmadığı 3 konteyner kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. 

Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi'nde poliklinik olarak kullanılan 3 konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

DHA

Etiketler hatay iskenderun devlet hastanesi yangın
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