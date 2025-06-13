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  4. Ankara'da 4 saatlik güvenlik zirvesi! Bakan Fidan: ''Gerekli tüm tedbirler alındı''

Ankara'da 4 saatlik güvenlik zirvesi! Bakan Fidan: ''Gerekli tüm tedbirler alındı''

Ankara'da 4 saatlik güvenlik zirvesi! Bakan Fidan: ''Gerekli tüm tedbirler alındı''
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Ankara'da güvenlik zirvesi gerçekleştirildiğini duyurdu. 4 saat süren zirvenin ardından açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ''Ülkemiz, bölgemizde yaşanan güvenlik riskleri karşısında gerekli tedbirleri en üst düzeyde almıştır.'' dedi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Saat 14.30’da başlayan toplantıda, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımaları ele alındı. 

BAKAN FİDAN: GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINDI

4 saat süren toplantının ardından açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bugün, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ve diğer yetkililerimiz ile bir araya gelerek İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreci ve muhtemel yansımalarını değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip etmekte ve bilgilendirilmektedir. İlgili kurumlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ülkemizi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri almaktadır" dedi.

'DİPLOMASİ, SAVAŞIN TEK ALTERNATİFİDİR'

Gelişmelerin başından bu yana İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle yakın temas halinde olduklarını işaret eden Fidan, "Gazze'de insanlık dramına yol açan, Lübnan'ı istikrarsızlığa sürükleyen, Suriye'yi işgale yönelen ve bugün de İran'ı hedef alan İsrail'in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir. Bölgemizde giderek artan gerginliğin, dikkatleri Gazze'de yaşanan soykırımdan başka yöne çekmesine izin vermemeliyiz. ABD Başkanı Sayın Trump'ın nükleer müzakerelere ilişkin başlattığı sürecin ilerletilmesi, nükleer anlaşmazlığın yol açtığı ihtilafın çözülmesi için tek yöntemdir. Diplomasi, savaşın tek alternatifidir" ifadelerini kullandı.

DHA

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Etiketler ankara Dışişleri Bakanlığı güvenlik toplantısı
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