İktidarın İstanbul'daki yüksek kiraları düşürecek yeni adımı belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'un hem Anadolu, hem de Avrupa yakasında kiralık konutlar inşa edileceğini belirterek, "İstanbul'da kiralık konut yaparak gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekip dengeleyeceğiz" dedi.

İstanbul Sanayi Odası(İSO) Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'de toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 59'a yükselttik. Bu oranla Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıradayız. Sadece geri dönüşüm sistemi ile birlikte 520 milyon avroluk kazancı da ülkemize, milletimize kazandırmış olacağız" dedi.

İstanbul Sanayi Odası Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı, Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Bakan Kurum ile birlikte İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve meclis üyeleri katıldı. Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Mesele İstikbal olunca İstanbul’un ve İstanbul sanayisinin yeri çok değerlidir. Çünkü İstanbul, Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın yaklaşık yüzde 30’unu tek başına üreten bir şehirdir. Ekonominin merkezi, ihracatın kalbi, sanayinin direği olan İstanbulumuz, Türkiye'nin toplam ihracatının neredeyse yarısını tek başına gerçekleştiren bir şehirdir. Bu anlamda gerçekten ülkemizin lokomotif şehridir. Hem ulusal hem de küresel ölçekte bir güç merkezidir. İstanbul, ülkemizin yeşil kalkınma sürecine de öncülük etmelidir. İstanbul sanayicileri, tesislerimizin ihtiyacı olan yeşil dönüşüme liderlik etmelidir" dedi.

"YENİLENEBİLİR ENERJİDE AVRUPA’DA 5’İNCİ, DÜNYADA 11’İNCİ SIRADAYIZ"

Bakan Kurum, "İstanbul’da sera gazı salımının sektörel dağılımında en büyük payı yüzde 70’le enerji sektörü alıyor. Ulaşım ve atık geri kalan kısmı oluşturuyor. Bu rakamlar hepimize 'Acilen yeşil ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırın' demektedir. Türkiye’de bugün toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 59’a yükselttik. Bu oranla Avrupa’da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıradayız. Sadece geri dönüşüm sistemi ile birlikte 520 milyon avroluk kazancı da ülkemize, milletimize kazandırmış olacağız. Geçtiğimiz ay 'Sanayide Yeşil Dönüşüm' için yeni bir sayfa daha açtık. Artık sanayi tesislerimiz, 'Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi'ne sahip olacak. Ticari kısıtlamalara takılmayacak. İhtiyaç duyduğu finansman desteğine çok daha hızlı bir şekilde ulaşacak. Bu hedefi de yakalamak için de en temelinde 'İklim Kanunu'na ihtiyacımız var. Bu kanun çerçevesinde en temelde şunu da söyleyebilirim. Hem sanayide, üretimde en güçlü noktaya koşacağız, hem de bu memleketi her türlü çevre felaketinden ve iklim krizinin getirdiği olumsuz etkilerden koruyacağız" dedi.

“6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE BİRLİK VE BERABERLİK ŞUURUYLA HAREKET ETTİNİZ”

Bakan Murat Kurum, "Yılmadan, yorulmadan ortaya koyduğunuz emekle; sektörlerimize can suyu oluyorsunuz. İstihdama ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyorsunuz. Yine sizler, 6 Şubat depremlerinde “birlik ve beraberlik” şuuruyla hareket ettiniz. Hızlıca organize oldunuz, deprem koordinasyon merkezi kurdunuz ve varınızı yoğunuzu afetzede kardeşlerimizin emrine sundunuz. Kahramanmaraş’ta 250 bininci yuvamızın anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah deprem bölgesinde evine kavuşmayan iş yerini açmayan tek bir kimse kalmayacak.11 ilin tamamında yeni yuvasına kavuşmayan, yeni iş yerini besmelelerle açmayan tek bir afetzede kardeşimizi bırakmayacağız” dedi. (DHA)

DHA