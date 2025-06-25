AK Parti'den asgari ücrete ek zam ve Erdoğan'ın yeniden adaylığı için dikkat çeken açıklama

AK Parti'nin 2 numaralı ismi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, katıldığı bir programda yeni anayasa çalışmalarında asıl amaçlananın Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi olduğuna dair ve Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına dair sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulan Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yazıcı, "Yeni bir anayasa yaparak cumhurbaşkanının görev süresi ile ilgili düzenlemeyi ortadan kaldırmak hiçbir zaman bizim toplantılarda gündeme gelmedi, konuşulmadı, böyle bir düşüncemiz söz konusu değil" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulan Anayasa Komisyonu üyesi de olan Yazıcı, komisyonun çalışmalarına değindi. Yazıcı, yeni anayasanın milletin hakkı olduğunu söyleyerek, "Komisyonun çalışmasıyla ilgili yol haritası henüz yapılmadı, bu konu üzerinde çalışılıyor. Bizim yeni bir anayasa yazım haline getirip, baştan sona bir anayasa budur, bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası yapalım şeklinde bir bakışımız, çalışmamız yok. Anayasayı birlikte yapacağız. Biz hazırlık yapıyoruz. Birlikte anayasa yapabilmek için Türkiye'nin envanterini, kendi bakışımızı bugüne kadar olan siyasi birikimimizi, gözlemlerimizi de dikkate almak suretiyle uzmanları çağırıp dinleme; belki bunu tekrarlayacağız, belki devam ettireceğiz çalıştay düzenini bunlar orada belli olacak" dedi.

'OYNAMAK İSTEMEYEN 'YERİM DAR' DER'

Yazıcı, yeni anayasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için yapılmak istendiği tartışmalarıyla ilgili, "Anayasa yapımıyla ilgili 'Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirmek', 'Cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin sınırlama olup olmayacağı', 'Anayasayı uygulayın, uygulamayanlarla anayasa yapmayız', bunlar lafügüzaftır. Oynamak istemeyen 'yerim dar' der. Girmek istemiyor. Kendine göre ayağı yere basmayan gerekçeler üretiyor. Bir defa Cumhurbaşkanımız bizzat ifade ettiler böyle bir konu olmadığını. Biz de ifade ediyoruz. Bugün Cumhurbaşkanının yeniden aday olabilmesi, Meclis'in kararına bağlı bugünkü anayasaya göre. Meclis erken seçim kararı alırsa olabiliyor, almıyorsa olamıyor. Kaldı ki yeni bir anayasa yaparak cumhurbaşkanının görev süresi ile ilgili düzenlemeyi ortadan kaldırmak hiçbir zaman bizim toplantılarda gündeme gelmedi, konuşulmadı, böyle bir düşüncemiz söz konusu değil" diye konuştu. Hayati Yazıcı, komisyonun çalışma usulünü ve yöntemini belirleyeceğini söyleyerek, "Bu komisyon bir anayasa tasarlayacak, baştan sona yazacak, bunu paydaşlara, Meclis'e götürüp 'gelin bunu oylayıp referanduma götürelim' böyle bir tarzımız yok. Tabii biz Cumhur ittifakı olarak bir anayasa yapmaktan yanayız. Belki burada ortak çalışmalar da olacak. Herkesin makul olan bir yere gelebileceği kanısındayım" dedi.

'BU DÜZENLEMELER ANAYASADA YER ALMASI GEREKİR'

Yazıcı, Türkiye'de 28 Şubat sürecinde kimi vatandaşların inançları gereği giyim tarzı itibarıyla eğitim öğretim hakkından yoksun bırakıldıklarını anımsatarak, "Bir daha Türkiye'nin böylesine travmatik uygulamalara yol açan bir duruma düşmemesi için bu alanlarda mümkün ölçüde, hukuka uygunluğunu gözeterek, formüle etmekte yarar var. Türkiye bir daha bunları yaşamasın. Kişilerin bakışına, takdirine göre bu alanlar bir daha sorun alanına dönüşmesin. Bu düzenlemeler anayasada yer alması gerekir diye düşünüyoruz" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM TARTIŞMALARI

Yazıcı, asgari ücrete ara zam tartışmalarına ilişkin ise "Bunun üzerinde hükümet, ilgili bakanlar çalışıyor. Henüz bizimle bir paylaşımları olmadı. Somut bir şey söylemem mümkün değil. Arzumuz ülkede yaşayan, kamuda çalışan herkesin hayatını idame ettirebileceği, ihtiyacını karşılayabileceği miktarın altında olmayacak şekilde durumunun düzeltilmesini sağlamak. Bütün bunları imkanlara göre yapacağız. Bir tarafı yaparken, diğer tarafta dengeleri bozacak uygulamaya girmemeliyiz. Bir bütünlük içinde, ihtiyacı karşılayacak şekilde inşallah iyileştirme sağlanır. Hükümet çalışmasını sürdürüyor. Biz bu alana ilişkin vatandaşlarımızı, kamu çalışanlarımızı görmezden gelen bir anlayışa sahip değiliz. Bunlara bizim günlük ajandamızın içinde. Etki analizlerini yapmak suretiyle yürüyüşümüzü inşa ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)

DHA