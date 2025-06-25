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Mattia Ahmet Minguzzi davasında tahliye kararı

Mattia Ahmet Minguzzi davasında tahliye kararı
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15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yapan 2 sanığın yargılandığı davada 1 sanık tahliye edildi.

İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yapan 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 1 sanığın tahliyesine, 1 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Söz konusu karar sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir,

"Ahmet Minguzzi evladımızın katledilmesinin ardından yabancı bir numaradan Minguzzi ailesine tehdit mesajları gönderen, sosyal medya üzerinden failleri ve işlenen cinayeti öven, aileye yönelik hakaret ve tehdit içerikli insanlık dışı paylaşımlarda bulunduğu iddia olunan sanıklar B.A ve Ç.D hakkında bugün Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesinde saat 14:00’da 2. duruşma görüldü. Bugün dosya kapsamına dahil olan bilirkişi raporuna istinaden mahkemece sanıklardan B.A’nın diğer sanıklarla bir irtibatının bulunmadığı tespit edilmekle tahliyesine ve hakkında adli kontrol uygulanmasına, Ç.D. hakkında ise tutukluluk halinin devamına, sanık savunmalarında geçen Y.B.T ve Y.E.G’nin dinlenmesine, sanık Ç.D’nin bilgisayarının mahkemeye teslim edilmesi halinde incelenmek üzere bilirkişiye tevdiine, hakaret suçu yönünden ön ödeme işlemlerinin yapılmasına bu nedenle duruşmanın 09/07/2025 günü saat 14:00’a bırakılmasına karar verilmiştir. Hukuki süreç tarafımızca sonuna kadar etkin şekilde takip edilecektir. Gereği bilgilerinize sunulur."

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Etiketler Mattia Ahmet Minguzzi Mattia Ahmet Minguzzi davası tehdit Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti
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