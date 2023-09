Dikkat! Bu kahrolası SMS kesin size de geldi!

Yıllardır her seferinde "bitiyor", "bir daha gönderilmeyecek", "son buluyor", "müjde" dense de hala çözülemeyen SMS'li tacizler vatandaşları isyan ettiriyor. Yasa dışı bahis siteleri her gün her dakika vatandaşları "cep"ten tacize devam ediyor.

Yasadışı bahis şirketi ve sitelerinden gelen ve son dönemde birçok kişi tarafından sosyal medyada da tartışılan, reklam ve kampanya SMS'lerine karşı uzmanlar uyardı. Özellikle yurtdışı kayıtlı numaralardan atılan mesajlar hakkında uyarıda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Pusular atılıyor, vatandaşlar tuzağa düşürülmek isteniyor. Düşürülmek istenen tuzak genellikle sanal, yasadışı kumar. İnsanları cezbetmek için başlangıçta bonus olarak para ve ücretsiz oynama hakkı tanıyorlar. Bu sahtekarlar yasadışı bahis oynatıyorlar, tamamen illegal bir ortamdalar. Mağdur olan tüketici, kimi kime şikayet edecek?" dedi. Ağaoğlu, KVKK konusuna da dikkat çekerken, cep telefonu operatörlerine mesajların filtrelenmesi çağrısında bulundu. Yasadışı bahis şirketleri ve illegal bahis oynatılan internet sitelerinden cep telefonlarına ulaşan SMS'ler konusunda uzmanlar, kişisel verilerin ele geçirilme ihtimali ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyarıyor. Büyük bir kısmı Kuzey Afrika ve Asya ülkelerine ait numaralardan geldiği görülen tanıtım mesajlarında, yasadışı kumar daveti yapılıyor, kullanıcılara ücretsiz bonus ve kumar oynarken kullanabilecekleri para vadediliyor. Birçok kişinin karşılaştığı mesajlar, sosyal medyada da sık sık tartışma konusu oluyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da izinsiz gönderilen SMS'lere karşı KVKK, dolandırıcılık ihtimali ve vatandaşın suça teşvik edilmesi sebebiyle uyarılarda bulundu. Ağaoğlu, özellikle gençlerin yasadışı kumar alışkanlığına davet edildiğine dikkat çekti. BONUS OLARAK ÜCRETSİZ PARA VE OYNAMA HAKKI TANIYORLAR Yükselen enflasyon altında vatandaşların tuzağa düşürülmek istendiğini belirten Ağaoğlu, "Düşürülmek istenen tuzak genellikle sanal, yasadışı kumar. İnsanları cezbetmek için başlangıçta bonus olarak ücretsiz para ve ücretsiz oynama hakkı tanıyorlar. Bu noktada tüketicilerimiz dikkatli olsunlar. Siber emniyet güçlerimiz savcılıklarımız, BTK, tüm kamu kurumlarımız bunu kaynağında kurutacak önlemleri getirmelidirler. Örneğin bana neden bu mesaj günde 4-5 tane geliyor, buna nasıl izin veriliyor. Benim operatörüm filtre kullanarak bu mesajların gelmesini engelleyebilir. Bu bir tek bana gelmiyor, on binlerce kişiye birden gidiyor. Yani profesyonel bir dolandırıcılık örgütüyle karşı karşıyayız. Bu örgütün kullandığı en güçlü argüman ve tuzak unsuru da sanal bahis siteleri, kumar oynatmak istiyorlar. Yasadışı kumara insanları çekerek her durumda mağduriyetlerini kaçınılmaz hale getiriyorlar. Gençler var, saf olanlar, taşrada yaşayanlar var. Bu nedenle öncelikle BTK yapacağı bir düzenlemeyle mutlaka cep telefonu operatörlerinin bunların mesaj olarak cep telefonlarına gönderilmesi konusunda tedbirleri almalı. Bu zaten yanlış ve yasak. Ben kişisel verilerimi onlarla paylaşmadım, nasıl numarama mesaj gönderiyorlar? Bu suç. Cumhuriyet Savcılığı'nın da harekete geçip gerekli tedbirleri alması lazım. Ne yazık ki bu dolandırıcıların kökü dışarıda. Gerçekten dışarıdan aldıkları İP'lerle zaten telefon numaralarının çoğu da yurtdışı kaynaklı. Örneğin Libya menşeili. Vatandaş da dara düşünce çıkış yolu arıyor. Bedava para ve büyük kazanma vaadiyle insanları kandırıyorlar" ifadelerini kullandı. "MAĞDUR OLAN TÜKETİCİ KİMİ KİME ŞİKAYET EDECEK" Ağaoğlu, "Bu sahtekarlar yasadışı bahis oynatıyorlar ve tamamen illegal ortamdalar. Mağdur olan tüketici kimi kime şikayet edecek? Bunu yasal bir bahis sitesi yapsa, onu şikayet edecek mercii buluruz. Kendisine bile ulaşamayacağımız bu dolandırıcıları şikayet edebileceğimiz mercii de maalesef yok. Cumhuriyet Savcılığı'na bildireceğiz ama kökü dışarıda olduğu için ulaşılamayacak. Yasadışı bahis tuzağıyla insanları aldatıp mağduriyet oluşturuyorlar. BTK bu mesajların gönderilmesini engellemelidir. BTK dışında bizim Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre de cep numaralarımızı bunlara kim veriyorsa o da suç işlemektedir. Onlar da Cumhuriyet Savcılığı'nın takibiyle yakalanıp, yaptırım uygulanmalıdır" dedi. DHA