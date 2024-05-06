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Dilencinin üzerinden çıkan para hayrete düşürdü

Dilencinin üzerinden çıkan para hayrete düşürdü
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İstanbul Eyüpsultan'da hastaneye gideceğini söyleyip para dilen K.E. zabıta ekiplerince yakalanırken üzerinde yapılan aramada 23 bin 45 lira çıktı.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alibeyköy merkezde yaptıkları rutin uygulama sırasında, K.E'nin "Hastaneye gideceğim." diyerek vatandaşlardan para dilendiğini tespit etti. 

Ekipler, K.E'yi yakalayarak Alibeyköy'deki Zabıta Karakolu'na götürdü. 

Burada yapılan üst aramasında dilencinin üzerinde 23 bin 45 lira bulundu. 

Dilencilik yaparak kazandığı tespit edilen paraya el konulan K.E. hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. 

AA

Etiketler hastaneye gideceğim dilenci dilencinin üzerinden çıkan para para zabıta
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