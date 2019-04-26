Diyaneti karıştıran ''hızlı'' müftünün yaptıkları şok etkisi yarattı

Diyanet İşleri Başkanlığında, filmlere taş çıkartacak bir olay yaşandı. Soruşturma raporlarına ve mahkeme kayıtlarına yansıyan bilgilere göre; görevinden çıkarılan Hatay eski İl Müftüsü, çocuğu olmayınca eşini bir arkadaşıyla tanıştırıp ondan 2 kez hamile kalmasını sağladı. Çocukları nüfusuna kaydeden müftü, Hac kafilesi başkanı olarak gittiği Mekke’de bir başka kadınla tanışıp evlenmek isteyince eşini sadakatsizlikle suçlayıp boşanma davası açtı. Ancak soruşturma sürerken eşinden boşanan müftünün Mekke'de tanıştığı kadınla değil, Kuran kursunda tanıştığı bir başka kadınla evlendiği ortaya çıktı. 'Özel hayata müdahale' diyerek göreve dönmek için dava açan müftü, davayı kaybedince konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığına gönderilen ihbar mektupları ve Başkanlık Teftiş Kurulunun incelemelerine göre çocuğu olmayan müftü, karısını bir arkadaşı ile tanıştırıp cinsel ilişkiye girmelerini sağladı. Müftü arkadaşı sayesinde 2 çocuk sahibi oldu ve bu çocukları sahiplendi.

Ancak bir süre sonra Hac kafilesi başkanı olarak gittiği Mekke'de bir kadınla tanışıp ilişki yaşadı. Bu kadınla evleneceğini ve nişanlandıklarını açıklayıp, karısından boşanmak için başvurdu. Müftü mahkemede, 2 çocuğun kendisinden olmadığını açıklayıp, “Nesebin reddi” davası da açtı. Eşinin bir başka erkekle ilişkisi olduğunu ancak bu kişi ile eşini kendisinin tanıştırmadığını ve ilişkiyi sonradan öğrenip, rıza da göstermediğini savundu. Hakkında düzenlenen Diyanet'in soruşturma raporunun da, somut delillere dayanmadığını, eski eşinin tutarsız iddialarından oluştuğunu öne sürdü.

SORUŞTURMA SÜRERKEN 3. KADIN ORTAYA ÇIKTI

Diyanet raporundaki iddialara göre Müftü, hem evli hem nişanlıyken, bir Kuran kursu öğrencisi ile de birlikte oldu ve üçüncü bir ilişkiye daha girdi. Bu arada ilk eşinden boşandı ve nişanlı olduğunu söylediği kadınla değil bir başka kadınla 2. evliliğini yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı “Din görevlisine yakışmayan, yüz kızartıcı tutum ve davranış” nedeniyle müftü hakkında soruşturma açıp, memuriyet görevine son verdi.

‘ÖZEL HAYATA MÜDAHALE’

Müftü ise, ‘'Özel hayata müdahale'' diyerek göreve dönmek için dava açtı. Ancak mahkeme davayı reddetti, Danıştay da kararı onadı. Müftü bu kez de Anayasa Mahkemesine başvurdu. AYM de müftünün talebini kabul etmedi.



