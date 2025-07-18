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Diyarbakır'da 4 küçük çocuğa kan donduran işkence

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Diyarbakır'da, 4 küçük çocuğa üvey ağabeyleri tarafından eziyet edilip, hayvan dışkısı yedirildiği iddia edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Çınar ilçesinde Suriye uyruklu kadın, ismi açıklanmayan kişiyle, dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Bu birliktelikten 4 çocuğu olan kadın, baskı gördüğü gerekçesiyle evi terk edip Hatay'a gitti. Kadın, çocuklarını yanına alamadı. İddiaya göre evde kalan 3, 6, 7 ve 10 yaşındaki çocuklara baskı ve şiddet uygulanmaya başlandı. Çocuklara hayvan dışkısı yedirildiği ve bu anların video kaydına alınıp anneye gönderildiği öne sürüldü. Görüntülerde çocuklara eziyet eden kişilerin, çocukların üvey ağabeyleri olduğu belirlendi.

Görüntülere ulaşan Diyarbakır Barosu, olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu. 

BAKANLIK: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4 çocuğa üvey ağabeyleri tarafından hayvan dışkısı yedirildiği iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında 'Diyarbakır’da kan donduran iddia: 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildi' şeklinde yer bulan paylaşım ve haberlere ilişkin açıklama yapılması uygun görüldüğü belirtilerek, "Haber ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan çocuklar devlet korumasına alınmıştır. İlgili şahıslar hakkında bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Ayrıca bakanlık çağrı merkezimize ulaşan bu ihbara yönelik ihmali tespit edilen ilgili personel hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi. 

DHA

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Etiketler diyarbakır hayvan dışkısı suç duyurusu eziyet işkence
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