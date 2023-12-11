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Diyarbakır'da aile içi kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da aile içi kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde amca ile yeğen arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, Ergani'nin Kemertaş Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan amca Şeref T. ile yeğeni Hasan T. telefonda önce tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle sitenin bahçesinde buluşan Şeref T. ile Hasan T., birbirine silah çekti. Kavgada amca ile yeğen ağır yaralandı.

VURULAN AMCA KURTARILAMADI

 İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı amca ile yeğeni ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen amca Şeref T. kurtarılamazken, yaralı Hasan T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Etiketler kavga aile diyarbakır
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