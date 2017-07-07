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  4. 07 Temmuz 2017 08:24

Diyarbakır'da hava destekli şafak operasyonu

Diyarbakır'da 400 polisle gerçekleştirilen hava destekli şafak operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da hava destekli şafak operasyonu
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Diyarbakır’da 400 polisle terör, uyuşturucu ve asayiş suçlarından aranan şahıslara yönelik hava destekli şafak operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez Yenişehir ilçesi Benusen Mahallesinde terör, uyuşturucu ve asayiş suçlarından aranan şahıslara yönelik hava destekli şafak operasyonu düzenlendi. 80 ekip ve 400 polisle yapılan operasyonda 41 ayrı adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın düzenlendi. Sokak aralarına ve cadde başlarına zırhlı araçların konuşlandırıldığı operasyonda gözaltına alınan şahısların olduğu öğrenildi.







İHA

helikopter , diyarbakır , şafak operasyonu