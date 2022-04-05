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  4. Diyarbakır’da kıraathaneye silahlı saldırı: 3 yaralı

Diyarbakır’da kıraathaneye silahlı saldırı: 3 yaralı

Diyarbakır’da kıraathaneye silahlı saldırı: 3 yaralı

Diyarbakır’da içerisinde husumetlilerinin bulunduğu kıraathanenin önüne otomobille gelen grubun tabancalarla açtığı ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Dünya Kavşağı’nda Mahabad Bulvarı üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, İçerisinde husumetlilerinin bulunduğu kıraathanenin önüne otomobille gelen bir grup, tabancalarla ateş etmeye başladı. Saldırı sırasında içeride bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırganlar otomobille kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken, yerde çok sayıda boş kovana rastlandı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. 
 

Etiketler diyarbakır saldırı
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