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Diyarbakır'da park kavgası kanlı bitti

Diyarbakır'da park kavgası kanlı bitti
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde park yeri meselesi nedeniyle daha önce de tartışan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Mardin Kapı Mezarlığı karşısındaki kafenin önünde meydana geldi. Park yeri nedeniyle daha önce de tartışan 2 grup, arasında bıçaklı, silahlı kavga çıktı. 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çok sayıda boş kovan buldu.

DHA

Etiketler diyarbakır park kavgası
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