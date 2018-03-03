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  4. 03 Mart 2018 15:00

Doğu Ekspresi'nin çarptığı genç öldü !

Kırıkkale'de raylardan karşıya geçmeye çalışan genç, Doğu Ekspresi treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Doğu Ekspresi'nin çarptığı genç öldü !
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Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi, Kırıkkale’de raylar üzerinden karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencisine çarptı. Ağır yaralanan öğrenci Samet Can Tanyeli (19) kaldırıldığı hastanede öldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görgü tanıkları, Tanyeli'nin kulaklarında kulaklık takılı olduğu ve bu yüzden trenin sesini duymadığını öne sürdü.

Ankara - Kars seferini yapan makinist Bülent Ö. kontrolündeki Doğu Ekspresi, sabah saatlerinde Kırıkkale Bahçelievler Mahallesi’nde karşıya geçmek için rayları kullanan üniversite öğrencisi Samet Can Tanyeli’ye (19) çarptı.

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisine ilk müdahaleyi trende bulunan sağlık çalışanları yaptı. Tanyeli daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tanyeli, burada yapılan tüm müdahaleye kurtarılmadı.

Bazı görgü tanıkları, ölen öğrencinin kulaklarında kulaklık takılı olduğunu ve bu yüzden trenin sesini duymadığını öne sürdü. 

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın yaşandığı bölgede vatandaşlar daha önce üst geçit talebinde bulunmuştu.

Doğu Ekspresi ile 24 saat süren unutulmaz yolculukDoğu Ekspresi ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk

 

DHA

doğu ekspresi , kars , ırmak
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