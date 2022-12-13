Doğum günü partisi sonrası ölü bulundu

İstanbul Levent'te doğum günü için reklam ajansında toplanan 15 kişilik grup parti düzenledi. Kendini kötü hissettiği için eve gidemeyeceğini söyleyen 32 yaşındaki reklam yazarı Erdi E., geceyi geçirdiği ajansta ertesi gün ölü bulundu. Gencin çantasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Levent’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yaşadığı Maltepe'deki evinden çıkan Erdi E., kuzeni Gökhan A.’nın sahibi olduğu ve kendisinin de çalıştığı reklam ajansına geldi.

Burada ajansın bir çalışanının doğum günü nedeniyle toplanan yaklaşık 15 kişilik grup, parti düzenledi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden ve uyuşturucu madde de kullanıldığı iddia edilen parti sonrası grup, ajanstan ayrılarak evlerine gitti. Ancak Erdi E., kuzeni Gökhan A.’ya kendini kötü hissettiği için eve gidemeyeceğini ve ajansta kalacağını söyledi.

Bunun üzerine Gökhan A. ajanstan ayrılarak evine giderken, E. ise geceyi ajansta geçirdi. Partinin ertesi günü Erdi E.’den Haber alamayan yakınları, kuzeni Gökhan A.’yı aradı. Kuzeni de cep telefonundan E.’ye ulaşamaması üzerine sahibi olduğu reklam ajansına gitti. İçeriye giren Gökhan A., E.’yi hareketsiz halde buldu.

E.’in kendine gelmemesi üzerine Gökhan A. sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, gencin cesedi üzerinde ve ajansta bir süre inceleme yaptı.

POLİS GENCİN ÇANTASINDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİ

Partinin yapıldığı masada çok sayıda boş alkol şişesi görülürken, E.’nin çantasında ise 2 adet içime hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından alkol şişeleri ve uyuşturucu maddelere el konulurken, gencin cansız bedeni ise cenaze aracıyla Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İDDİASI

Gencin bedeni üzerinde yapılan ön otopsi incelemesinde, yüksek dozda alkol aldığı ve uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

İncelemelerin ardından baba Hüseyin E.’e teslim edilen Erdi E.’nin cenazesi Maltepe Zümrütevler Mahallesi’ndeki Halil İbrahim Camii’ne götürüldü. E.’nin cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Reklam yazarlığı yaptığı öğrenilen gencin 2013 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun olduğu ve birçok reklam filmi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

İHA