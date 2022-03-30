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Dolandırıcılıktan 33 kaydı bulunan kadın yakalandı

Dolandırıcılıktan 33 kaydı bulunan kadın yakalandı

Muğla'da, e- ticaret sitelerinden sahte kimlik ve hesaplarla dolandırıcılık yapan ve bu suçtan 33 kaydı bulunan 'Gölge' lakaplı Gamze Y. yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, e- ticaret sitelerinden sahte kimlik ve hesaplarla elektronik eşya satışı yaparak boş kargo gönderip birçok kişiyi aynı yöntemle dolandıran Gamze Y.'ın Ula ilçesinde olduğu istihbaratına ulaştı.

 Bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan 33 kaydının bulunduğu ve arandığı belirlenen Y.'ın, e- ticaret sitesinde cep telefonu satışa çıkardığı belirlendi. Alıcı gibi davranan sivil polisler, Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde Gamze Y.'ı gözaltına aldı. 'Gölge' lakabıyla tanındığı öğrenilen Y., polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

Etiketler MUĞLA E TİCARET
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