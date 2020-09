Dövülüp araçtan atılan adam 6 gün sonra öldü! Dehşet anları kamerada

Bursa'da, kendisinden 25 bin lira isteyen kişilerce dövülüp kaçırıldıktan sonra seyir halindeki otomobilden yola atılan ve başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan Metin Ö. (38), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Metin Ö.’nün dövülme anının ardından, otomobilden atıldıktan sonra bir başka otomobilin çarpa anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.



Bursa'da, 13 Eylül gecesi merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanına arkadaşlarıyla birlikte gelen Metin Ö., iddiaya göre hesabı yüksek bulduğu için garsonlarla tartıştı. Çıkan kavgada alkollü olduğu öğrenilen Metin Ö., yanında getirdiği tabancayla iş yerine atış açtı, ardından da aracına binerek kaçtı.





HUSUMETİ SONLANDIRACAĞIM DİYEREK 25 BİN TL İSTEDİ

Olayın ardından işletme sahiplerinin maddi zararını karşılamak ve uzlaşmak isteyen Metin Ö. bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tanıştığı Emrah K. ve İhsan Y.’den yardım istedi. İşletme sahipleriyle görüştüğünü belirten İhsan Y., iş yerindeki maddi zararı karşılamak için kendisine ödeme yapması gerektiğini söyleyerek, Metin Ö.’den 25 bin TL istedi.



İhsan Y. ve Emrah K.’nin bu isteği üzerine şüphelenen Metin Ö., işletme sahibiyle görüştü. İşletme sahibi tarafından tehdit edilen Metin Ö., İhsan Y.’nin de kendisini dolandırmaya çalıştığını anladı. İhsan Y. tarafından da tehdit ve takip edildiği öne sürülen Metin Ö. kendi aracının tanınacağını düşünerek otomobil kiralayarak, bu otomobili kullanmaya başladı.



17 Eylül günü sabah saatlerinde, iddiaya göre işletme sahibi, Metin Ö.’nün Yunuseli Mahallesi’ndeki iş yerine geldi. Metin Ö.’nün iş yerinin camlarını sopayla kıran işletme sahibi içeride bulunan dolaplara ve tezgaha da zarar vererek, ayrıldı.





DARP EDİLİP, KAÇIRILMA ANLARI KAMERADA

Aynı gün gece saatlerinde, yanında bulunan arkadaşıyla birlikte kiraladığı 34 CCE 883 plakalı otomobili yıkamak için Mutlular Mahallesi’ndeki oto yıkama dükkanına gelen Ö., bu kez de burada kendisini takip eden Emrah K.’nin saldırısına uğradı. Saldırı anları oto yıkama dükkanındaki güvenlik kameralarına yansırken, Metin Ö., zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı.





OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA

Otomobilde dövülen Metin Ö., Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’nde seyir halindeki araçtan atıldı. Atıldıktan sonra Metin Ö.’nün koşmaya başladığını gören Emrah K. ile yanındaki Deniz C., onu kovalamaya başladı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Metin Ö.’ye başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Metin Ö. yaklaşık 2 metre havalanarak, kaldırıma düştü. O anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Metin Ö., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun birçok yerinde kırıklar olan ve kafa travması geçiren Metin Ö., yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.





ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül’de olayla ilgilisi oldukları iddiasıyla İhsan Y. (30) ile birlikte hareket ettiği Emrah K. (33), Fatih Mehmet G. (28), Nimet B. (36) ve Deniz C.'nin (35) evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyerek, şüphelileri gözaltına aldı. Bir gün sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Emrah K. ile Deniz C. tutuklandı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İhsan Y., Fatih Mehmet G. ve Nimet B. hakkında 22 Eylül’de savcılığın itirazı üzerine tekrar yakalama kararı çıkartıldı.



6 GÜNLÜK SONRA ÖLDÜ

Hastanede tedavisi süren Metin Ö., dün, olaydan 6 gün sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



'EŞİNİ TEHDİT EDİYORLAR'

Ölen Metin Ö.'nün avukatlığını yapan Tuncay İlçim, birinin ağır yaralı olarak araçtan atılmasının kasten adam öldürmeye teşebbüs olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:



"Müvekkilim Metin Ö. dün gece itibariyle kalbi durarak vefat etmiştir. Müvekkil ile şüpheliler arasında öncesinde herhangi bir tanışıklık veya ticari ilişki yoktur. Şüpheliler, arabulucu-uzlaştırıcı olarak başladıkları süreci haraç isteyerek ve nihayetinde cinayetle sonlandırmışlardır. Şüphelilerin adli sicil kayıtlarından birçoğunun cezaevinden yeni çıktığı, birçoğunun da çok sayıda suçtan sabıkalı oldukları görülmektedir. Seyir halindeki trafikte ağır yaralı bir şahsı araçtan atmak doğrudan kastla adam öldürme suçunu oluşturur. Şüpheliler iştirak halinde müvekkili takip ederek kıstırmış, yerde bulunan demir mazgallara kafasını vurmuş zorla alıkoymuşlardır. Şüpheliler her ne kadar hadiseyi trafik kazası veya alacak verecek meselesine yönelik çarpıtmaya ilişkin suçtan kurtarmaya dair savunmalarda bulunmuşlarsa da alacak verecek ilişkisine dair tek bir yazılı evrak veya makbuz sunamamışlardır. Adliyeye sevk edilen ve adli kontrol hükümleri ile serbest bırakılan 3 şüpheli acısından Başsavcılığımızın itirazı ve talebimiz üzerine tutuklama kararı verilmiş ve haklarında yakalama kararı çıkarılmıştır. Olayın faili 3 şüpheli halen yakalanamamıştır. Maktul Müvekkilin eşi ise can güvenliğinin olmadığı sürekli tehditler aldığını ifade ederek başsavcılığımızdan koruma talebinde bulunmuştur.”



Haklarında yeniden yakalama kararı çıkarılan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.