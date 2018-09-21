Düğün sabahı eşini öldüren damadın intihar oyunu !

Bursa'da, resmi nikah yaptığı eşi Güllü Y.'yi (21) düğün günü sabahı bıçaklayarak öldüren Metehan Y.'nin (22) yargılamasına devam edildi. Eşini kendisini aldattığı için öldürdüğü söyleyen ve ifadesinde bu yüzden iki kez intihara kalkıştığını ifade eden Metehan Y.'nin, cinayet öncesi intihar girişiminde bulunduğuna ilişkin herhangi bir kayda ulaşılamadığı, jandarma tarafından belirlendi. Mahkeme, Metehan Y.'nin akli dengesinin araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi.



Olay, 2017 yılının Kasım ayında merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Metehan Y., liseden tanıştığı Güllü Y.’yi, kızın ailesinin evlenmelerine karşı çıkması üzerine kaçırdı. Çift, evlendi. Metehan Y., nikah kıydıktan 4 ay sonra, kına gecesinin ardından düğün yapacakları günün sabahında, ailesiyle birlikte yaşadıkları evde, tartıştığı eşi Güllü Y.'yi 16 bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayetten bir süre önce bir arkadaşı ile eşini ormanlık alana götürüp ağaca bağlayarak bıraktığı da ortaya çıkan Metehan Y. tutuklandı.



Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Y., önceki duruşmalarda, "Güllü'nün beni en yakınımdaki arkadaşlarımla aldattığını düşünüyordum. Ailemle birlikte oturduğumuz evde sürekli kavga ediyorduk. Bu olaylar nedeniyle eve gitmiyor, sokaklarda kalıyordum. İntihar etmek istedim. Bir defasında babam, ikincisinde de polis kurtardı. Ya kendimi öldürecektim, ya Güllü'yü öldürecektim. Olay sabahı Güllü kanepede yatıyordu. Baş ucunda bir süre oturdum. Gözlerini açınca, 'Bunu nasıl yaptın bana?' diye sordum. 'Sen adam mısın? Beş kuruşluk adam değilsin' dedi. Ben de küfür ettim, sonra mutfağa gidip bıçak aldım. Öldürme niyetim yoktu. Ancak el işareti yapınca bıçakla vurmaya başladım. Balkona doğru kaçarken 2-3 kez daha vurdum. Raporda belirtildiği gibi 16 defa vurmadım" dedi.



Metehan Y.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ile avukatları ve öldürülen Güllü Y.'nin yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, Metehan Y.'nin ifadesinde intihara teşebbüs ettiği şeklindeki iddialarını araştıran jandarmanın böyle bir bilgi ve tutanağa rastlamadığını okudu. Dava ertelenirken, mahkeme, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasına karar verdi.