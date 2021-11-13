Düğünde dehşet anları: Kavgayı ayırmak isterken öldürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sokak düğününde, iki aile arasında 'yan bakma' kavgasında tarafları ayırmaya çalışırken çakıyla yaralanan Mehmet Ali A. (41) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi, Çınar mevkii, Dereli Sokak'taki bir düğünde, dün saat 22.00 sıralarında iki aile arasında 'yan bakma' tartışması çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen Mehmet Ali A., yaşanan arbedede Caner T. (25) tarafından kasığından çakıyla yaralandı.

Diğer davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alıp hastaneye gelen A.’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polis, A.'ı yaralayan Caner T. ile kavgaya karıştıkları tespit edilen Y.Y (47), T. T. (44), B.T. (19), N. T. (39), R.T. (35), E.A. (27), A.A. (21.), C.C.A. (15), A.A. (18), A.A (20) ve E.A.'yı (13) gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.