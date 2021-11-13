  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Düğünde dehşet anları: Kavgayı ayırmak isterken öldürüldü

Düğünde dehşet anları: Kavgayı ayırmak isterken öldürüldü

Düğünde dehşet anları: Kavgayı ayırmak isterken öldürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sokak düğününde, iki aile arasında 'yan bakma' kavgasında tarafları ayırmaya çalışırken çakıyla yaralanan Mehmet Ali A. (41) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi, Çınar mevkii, Dereli Sokak'taki bir düğünde, dün saat 22.00 sıralarında iki aile arasında 'yan bakma' tartışması çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen Mehmet Ali A., yaşanan arbedede Caner T. (25) tarafından kasığından çakıyla yaralandı.

Diğer davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alıp hastaneye gelen A.’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polis, A.'ı yaralayan Caner T. ile kavgaya karıştıkları tespit edilen Y.Y (47), T. T. (44), B.T. (19), N. T. (39), R.T. (35), E.A. (27), A.A. (21.), C.C.A. (15), A.A. (18), A.A (20) ve E.A.'yı (13) gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Etiketler manisa düğün kavga
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Prti düğmeye bastı: Demiryolları özelleştiriliyor
''La Kasa Da Para Yok'' paylaşımı yüzünden kovuldu
Karadenizliye ''imkansız'' de otur izle: Akılalmaz düzenek!
Hepsiburada hisseleri bir günde yüzde 35 düştü
Yıllık 246,3 milyon Euro geçiş garantili 1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün
Seda Sayan’dan Miray Daner itirafı
Erdoğan'ın açıklamalarından satır araları: ''MHP ile yollar ayrılıyor mu?''
Sivaslı vatandaşın garajından bir efsane çıktı; açık artırmayla satıldı
Kim Milyoner Olmak İster'de 50 bin TL'lik ''Tosun Paşa'' sorusu
Ünlü ekonomistten olay sözler: ''0 satır 40 katır olayıyla karşı karşıyayız''