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Düzce'de gençler arasında kavga!

Düzce'de gençler arasında kavga!
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Düzce'de Beyciler Mahallesi’nd bir grup genç arasındaki kavga, kameralara yansıdı.

Düzce'de Beyciler Mahallesi’nde sokakta iki grup genç arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gençler yumruk yumruğa kavga etmeye başladı.

Yerde yatana tekme attılar
Sesleri duyan vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde, iki gencin birbirlerine yumruk ve tekme atmaya çalıştığı, bağıran bir genç kızın yerde yatan birine tekme attığı, sesleri duyan bazı vatandaşların da dışarıya çıkarak gençleri izlediği görüldü.

Bölgeden ayrıldılar
İHA'nın haberine göre, gençler bir süre kavga ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

Etiketler kavga düzce
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