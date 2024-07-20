  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. e-Devlet çetesi çökertildi: Vatandaşı ''dijital hipnoz''la dolandırmışlar

e-Devlet çetesi çökertildi: Vatandaşı ''dijital hipnoz''la dolandırmışlar

e-Devlet çetesi çökertildi: Vatandaşı ''dijital hipnoz''la dolandırmışlar
Güncelleme:

Diyarbakır merkezli 7 ilde organize suç örgütüne düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 26'sı tutuklanırken, zanlıların vatandaşı e-Devlet internet sitesini taklit ederek "dijital hipnoz" ile tuzağa çektiği ortaya çıktı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, internette sözde e-devlet sitesini taklit ederek, arayüzlerini kopyalayıp işlem yapmak isteyen, vatandaşları tuzağa düşüren siber dolandırıcılar için çalışma başlattı. Ekipler, “Güvenli ödeme” bahanesiyle gönderdikleri link üzerinden sözde kredi bedeli adı altında ödeme yapanları dolandıranları tespit etti.

Diyarbakır merkezli 7 ilde organize suç örgütüne düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 26'sı tutuklanırken, zanlıların vatandaşı e-Devlet internet sitesini taklit ederek "dijital hipnoz" ile tuzağa çektiği ortaya çıktı.

Polis, organize suç örgütünün, aslının neredeyse aynısı olan siteler kurarak adeta kullanıcıları hipnoz ettiğini, “dijital hipnoz” olarak adlandırılan yöntemle vatandaşları mağdur ettiğini çözdü. Suç örgütünün dijital soygun için sonraki aşamada çağrı merkezinden aradıklarını söyleyerek farklı gerekçelerle mağdurlardan tekrar para yatırmalarını istediğini belirleyip siber takibi yapan ekipler, çetenin internet üzerinden izini sürdü. Kimlik tespitleri yapılan dolandırıcıların adreslerini belirleyen ekipler, teknik takip başlattıktan sonra düğmeye bastı.

Diyarbakır merkezli 7 ilde organize suç örgütüne düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 26'sı tutuklanırken, zanlıların vatandaşı e-Devlet internet sitesini taklit ederek "dijital hipnoz" ile tuzağa çektiği ortaya çıktı.

7 ilde eş zamanlı operasyon

Ekipler, Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'da organize suç örgütüne “sekte” adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Aramalarda; 32 Adet cep telefonu, 12 bilgisayar, 40 simkart, 18 adet banka kartı ve çok sayıda Dijital materyale el konuldu.

Diyarbakır merkezli 7 ilde organize suç örgütüne düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 26'sı tutuklanırken, zanlıların vatandaşı e-Devlet internet sitesini taklit ederek "dijital hipnoz" ile tuzağa çektiği ortaya çıktı.

26 şüpheli tutuklandı

Operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüphelinin 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

İHA

Etiketler dijital hipnoz dolandırıcı dolandırıcılar e-devlet tuzak çete
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: Marmara'daki deprem büyük depremin habercisi mi ? Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: Marmara'daki deprem büyük depremin habercisi mi ? Melis Sezen İtalya'daki yaz tatiliyle sosyal medyayı yakıp yıktı Melis Sezen İtalya'daki yaz tatiliyle sosyal medyayı yakıp yıktı Sosyal medya karıştı, Prof. Dr. Özgür Demirtaş espriyi patlattı Sosyal medya karıştı, Prof. Dr. Özgür Demirtaş espriyi patlattı Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı Bir yanda yağmur, diğer yanda kavurucu sıcaklar... İşte güncel hava durumu raporu Bir yanda yağmur, diğer yanda kavurucu sıcaklar... İşte güncel hava durumu raporu Uşak'ta 2 noktada birden orman yangını: Evler tahliye edildi Uşak'ta 2 noktada birden orman yangını: Evler tahliye edildi Emekli maaşındaki yeni tehlike: Önce kök maaş, şimdi de tek maaş Emekli maaşındaki yeni tehlike: Önce kök maaş, şimdi de tek maaş Zeynep Bastık konser arasında soluğu denizde aldı Zeynep Bastık konser arasında soluğu denizde aldı Antalya'nın lüks otelinde skandal: Yatağını alıp restorana indi Antalya'nın lüks otelinde skandal: Yatağını alıp restorana indi Dünya'da kırmızı listede bulunan gizemli canlı Türkiye'de görüldü Dünya'da kırmızı listede bulunan gizemli canlı Türkiye'de görüldü
Sağanak fena vurdu; heyelan oldu, yol trafiğe kapandı Sağanak fena vurdu; heyelan oldu, yol trafiğe kapandı Ayvalık'ta büyük orman yangını Ayvalık'ta büyük orman yangını Eylem Tok'un oğluna cezaevinde saldırı Eylem Tok'un oğluna cezaevinde saldırı Antalya'da suya yüzde 446 zam Antalya'da suya yüzde 446 zam TCMB'den Türk Lirası için yeni hamle: Peş peşe yeni kararlar TCMB'den Türk Lirası için yeni hamle: Peş peşe yeni kararlar Teröre bir şehit daha: Albay Irak'ta şehit düştü Teröre bir şehit daha: Albay Irak'ta şehit düştü Hadise Harbiye'yi salladı: ''Bakın böyle de seksiyim'' Hadise Harbiye'yi salladı: ''Bakın böyle de seksiyim'' Sağanak vurdu, bir ev yan yattı, su baskınları oluştu Sağanak vurdu, bir ev yan yattı, su baskınları oluştu Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı Down sendromlu öğrenciyi darbeden öğretmene tahliye Down sendromlu öğrenciyi darbeden öğretmene tahliye