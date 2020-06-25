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  4. 25 Haziran 2020 18:18

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 kişi adliyede

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişi, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 kişi adliyede
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Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ceset parçalarındaki DNA incelemesinde buluntuların geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına alınan üvey babaannesi Hacer Kurnaz, üvey amcası Özkan Kurnaz, üvey babası Deniz Kurnaz ile H.S, H.Ö. ve M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

OLAY

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

 
Küçük çocuğun kaybolduğu köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında, 27 Mayıs'ta orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

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