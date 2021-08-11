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Eda Nur soruşturmasında tutuklama kararı

Eda Nur soruşturmasında tutuklama kararı

Ankara'da geçtiğimiz günlerde otel odasında cinsel istismara uğradığını iddia ettikten sonra intihar eden Eda Nur K.'nin ölümüne ilişkin soruşturmada serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. Bugün gözaltına alınan A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da 15'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Eda Nur K.'nin ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

18 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Y.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ''konutu terk etmeme'' adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine zanlı ''nitelikli cinsel saldırı'' suçundan tutuklandı.

GÖZALTI SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Eda Nur K.'nin şikayetiyle 31 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan diğer şüpheli M.A. ise hakkındaki arama kararına istinaden yeniden gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Eda Nur K.'nin "cinsel saldırıya" uğradığı esnada otel odasında bulunan A.K. hakkında da gözaltı kararı verdi. Adresinde yakalanan şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BİR KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre Eda Nur K.'nin intiharıyla ilgili gözaltına alınan Y. G. ve M.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Gözaltına alınan diğer şüpheli A.K'.ya yurt dışı yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

18 yaşındaki Eda Nur, intihar etmeden önce iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu.

Etiketler eda nur k. gözaltı cinsel istismar intihar operasyon soruşturma tutuklama
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