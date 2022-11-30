Ege 4,7 ve 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda, 16 saat arayla 2 deprem meydana geldi. Depremin yoğun olarak hissedildiği Paralia Zarakon yerleşiminde 4 evin ve 2 hayvan barınağının hasar aldığı ifade edildi.

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda dün sabah 06.32’de yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından 22:06’da bir deprem daha yaşandı.

5 büyüklüğündeki ikinci büyük sarsıntının derinliğinin 8,9 kilometre olduğu açıklandı.

Atina Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün turuncu alarm ile açıkladığı depremin, Başkent Atina’dan da hissedildiği belirtildi.

Depremin yoğun olarak hissedildiği Paralia Zarakon yerleşiminde 4 evin ve 2 hayvan barınağının hasar aldığı ifade edildi.

NACİ GÖRÜR: “KB UZANIMLI AKTİF FAYLAR VAR”

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege’deki depremlerle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Arkadaşlar, Yunanistan’ın Eğriboz Adasının doğu kenarında 4,7 ve 5,0 büyüklüğünde depremler oldu. Bu adanın hem doğu hem batı kenarlarında KB uzanımlı aktif faylar var. Deprem doğu kenarında. Sanıyorum bu kenardaki fay veya faylar peş peşe kırıldı. Sevgiyle” ifadelerini kullanmıştı.