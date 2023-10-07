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Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 15.54 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.6 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini de 3 kilometre olarak açıkladı.

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