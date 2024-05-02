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Ege'de kaçak sığınmacı operasyonu: 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ege'de kaçak sığınmacı operasyonu: 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 14'ü çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye KB-4510 Sahil Güvenlik botunu gönderdi.

Ege Denizi'nde sürüklenen lastik bota ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, 14'ü çocuk 36 düzensiz göçmeni kurtararak Cunda Adası'ndaki Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi.

Burada göçmenlere yiyecek, içecek, kıyafet, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Göçmenlerin, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.

AA

Etiketler göçmen düzensiz göçmen sığınmacı ege ayvalık
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