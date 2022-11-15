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Eğlence mekanındaki cinayete 2 tutuklama

Eğlence mekanındaki cinayete 2 tutuklama
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Eskişehir’de 1 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan eğlence mekanındaki kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanında çalışanlar ile eğlenmeye gelen grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Uğur Çolak (29), Enes A. (27), Engin T. (30), Melikhan G. (24) ve Ömer Y. (22) bıçakla, Buket A. (22) ise tüfekle yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere sevk edilirken, bıçakla yaralanan Uğur Çolak tedavi gördüğü Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 17 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Oğulcan E. ile yabancı uyruklu Bugnet R. çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

 

 

 

Etiketler eglence cinayet
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