Ekip otosundan atladığı iddia edilen cinsel istismar şüphelisi öldü

İki yaşındaki bir bebeğe cinsel istismarla suçlanan zanlı, kendisini taşıyan ekip arabasından düşerek öldü. Olayla ilgili olarak 2 polis ve 1 bekçi "görevi ihmal" ve "ölüme sebebiyet verme" suçlamalarıyla tutuklandı.

Zonguldak'ta F.S.'in cinsel istismarda bulunduğu 2 yaşındaki bebeğin hayatını kaybettiği, ablası R.Ö.'nün de başkalarının cinsel istismarına maruz kaldığı olayla ilgili İstanbul’da yakalanan 2 şüphelinin, soruşturmanın sürdüğü Çaycuma ilçesine götürülürken Kocaeli'nin Derince ilçesinde ekip otosundan atladığı öne sürüldü.

Şüphelilerden M.S. hayatını kaybederken A.G. ise yaralandı. Olayla ilgili 2 polis ve 1 mahalle bekçisi, 'Görevi ihmal’ ile ‘Ölüme sebebiyet verme' suçlarından tutuklandı.

Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde 17 Mayıs günü F.S., geceyi Meryem Ö.'nün evinde geçirdi. Bir gün sonra M.Ö., 8 yaşındaki kızını alıp markete gitti. Bu sırada evde bulunan Nisanur Ö. bebek, F.S.'in cinsel istismarına maruz kaldı. F.S., bayılan bebeğin kendisine gelmesi için tokatladı. Bebek kendine gelmeyince F.S., yürüyerek hastaneye götürdü. F.S., burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü. Doktor muayenesinin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca F.S., yakalanıp, tutuklandı. Bebeğin ablası R.Ö.'nün de cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı.

Meryem Ö. ile olaya karıştığı iddia edilen M.G., Ö.C. ve C.S. tutuklandı. M.Ö.’nün diğer kızı R.Ö. ise devlet korumasına alındı. İki yaşındaki bebeğin cansız bedeni, devlet görevlilerinin katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli de 22 Mayıs’ta İstanbul’da yakalandı. Şüpheliler, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınıp Zonguldak'a getirilmek üzere yola çıkarıldı. Ekip otosu, Kocaeli'nin Derince ilçesinde otobanda seyir halindeyken, iddiaya göre şüpheliler aracın kilitli olmayan kapısından kendilerini yola bıraktı. Şüphelilerden M.S. hayatını kaybetti. Diğer şüpheli hastanede tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında şüphelilerin sevkinde görevli 2 polis ve 1 mahalle bekçisi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polisler ve bekçi, çıkarıldıkları mahkemece 'Görevi ihmal’ ve ‘Ölüme sebebiyet verme' suçlarından tutuklandı. Tedavisi tamamlanan diğer şüpheli A.G. ise götürüldüğü Çaycuma'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA